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Коттеджи в Agios Ioannis Renti, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€4,25 млн
Realting.com
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