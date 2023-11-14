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Коммерческая недвижимость в Agios Ioannis Renti, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 500 м²
Количество этажей 1
Здание находится в районе Пирей. В 800-х метрах расположен главный порт Греции - порт Пирей.…
€5,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Здание находится в районе Пирей. Состоит из трех этажей. Первый этаж имеет четыре помещения,…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 1
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, находится на пр…
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€5,78 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание в районе Агиос Иоаннис Рентис,район который располагается оче…
€750,000
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