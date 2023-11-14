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Квартиры в Agios Ioannis Renti, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment in Piraeus County in Rentis area. Located near the school and a beauti…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€230,000
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