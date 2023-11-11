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Коммерческая недвижимость в Agios Athanasios, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Продается магазин в пригороде г. Салоники. Здание состоит из 3 этажей и имеет площадь 460 кв…
€530,000
Отель 7 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Отель 7 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 513 м²
Количество этажей 3
Продается помещение под бизнес в пригороде Салоник. Помещение состоит из трёх уровней и его …
€600,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
€120,000
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