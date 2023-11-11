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Квартиры в Agios Athanasios, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Anchialos, Греция
Квартира 2 спальни
Anchialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€95,000
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