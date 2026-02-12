Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Айи-Теодори
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Айях-Теодори, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 6 комнат
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$253,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти