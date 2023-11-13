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Земельные участки в Agia Triada, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Angelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 763 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в пригороде Салоники, в непосредственной близости от моря. Приго…
€290,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 929 м²
Количество этажей 1
В продаже земельный участок площадью 1929 кв.м с видом на море. Участок находится в прибрежн…
€750,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€9,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в пригороде города Салоники
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в пригороде города Салоники
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5200 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 708 кв.м. в пригороде города Салоники
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€110,000
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