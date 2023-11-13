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Отели в Agia Triada, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Angelochori, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 300 кв.м в пригороде Салоник. Здание состоит из 6 квартир. Пять из…
€120,000
Realting.com
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