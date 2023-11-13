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Коммерческая недвижимость в Agia Triada, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 454 м²
Количество этажей 1
Район: Фалиро
€70,000
Коммерческая 56 комнат с furnishings в Agia Triada, Греция
Коммерческая 56 комнат с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 56
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Продаётся коммерческое здание в пригороде Салоник. Здание, площадью 1600 кв.м. функционирует…
€2,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agia Triada, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 4 квартиры, расположенные в одном здании. Каждая из квартир имеет 2 сп…
€265,000
Отель 1 комната с furnishings в Angelochori, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 300 кв.м в пригороде Салоник. Здание состоит из 6 квартир. Пять из…
€120,000
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