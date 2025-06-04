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Виллы с видом на горы в Агия Параскеви, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Вилла 7 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 7 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$498,251
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Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,10 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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