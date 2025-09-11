Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с видом на море в Агия Параскеви, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$115,874
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,93 млн
Коттедж 1 комната в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 1 комната
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$912,944
