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Коттеджи с видом на горы в Агия Параскеви, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$114,062
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$322,601
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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