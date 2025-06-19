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Виллы с видом на горы в Agia Marina, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Агиа Марина, Греция
Вилла 1 комната
Агиа Марина, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
$2,06 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Коропион, Греция
Вилла 11 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 816 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 3 спальных комнат, г…
$2,30 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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