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Греция
Земельные участки
Агиа Марина
Земельные участки в Агиа Марина, Греция
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35 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Patellari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции
€145,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в центральной Греции
€97,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Patellari, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5321 кв.м. на острове Крит. На территории …
€235,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки под аренду
Platanias, Греция
This building plot of land for sale in Chania Crete is located in the perimeter zone of Plat…
€130,000
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Земельные участки под аренду
Platanias, Греция
This building plot of land for sale in Chania Crete is located just 700 mtrs from the center…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 274615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€7,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
9 000 м²
1
Продается земельный участок 9.000 кв.м на юге Афин, в районе Вари. Участок разделен на 2 час…
€3,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
865 м²
1
Продается земельный участок площадью 865 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
1
1 565 м²
1
Продается земельный участок площадью 1565 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9780 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1160 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€525,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Gerani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platanias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1538 м² на острове Крит. На территории участка находитс…
€215,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Marina, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€750,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Gerani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 746 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Аттике. Участок находится в Агиа Марине
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1385 кв.м. в Аттике. Участок находится в Агиа Марине
€275,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Gerani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€390,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Platanias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€3,75 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию земельны…
€177,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в Афинах. На территории земельный участок име…
€620,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kitsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода. Имее…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrises, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Крит. На территории …
€650,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1620 кв.м. на острове Крит. На территории …
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 540 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 540 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platanias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2332 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
€1,28 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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