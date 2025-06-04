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Коттеджи с видом на море в Agia Marina, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 6 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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