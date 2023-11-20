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Отели в Agia Marina, Греция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель с Spalni в Platanias, Греция
Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
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Отель с Spalni в Агиа Марина, Греция
Отель с Spalni
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
€950,000
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vromolithos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vromolithos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
€1,55 млн
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