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Квартиры в Agia Marina, Греция

трехкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 157 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
€385,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 144 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 комнаты с furnishings в Kitsi, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная квартира в элитном пригороде на юге Афин, в районе Вула. Квартира площадь…
€1,58 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kitsi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kitsi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€580,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с furnishings в Gerani, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Gerani, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€267,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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