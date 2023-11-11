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Квартиры в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€78,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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