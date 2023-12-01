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Таунхаусы в Эгина, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кипсели, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кипсели, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€550,000
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Grekodom Development
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