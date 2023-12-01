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Земельные участки в Эгина, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кипсели, Греция
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кипсели, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы, на го…
€2,20 млн
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