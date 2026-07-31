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Дома у моря в Эгине, Греция

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Эгина, Греция
Дом 4 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается два отдельно стоящих дома общей площадью 160 кв.м. (80 кв.м. + 80 кв.м.) на участк…
$285,432
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