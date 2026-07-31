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Дома с гаражом в Эгине, Греция

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Отдельный дом площадью 168 кв.м. для продажи в Ливадии Эгины. Отличный отдельно стоящий дом …
$799,211
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