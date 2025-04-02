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Коттеджи с видом на море в Эгина, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Эгина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$296,151
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Grekodom Development
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