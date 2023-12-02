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Коттеджи в Эгина, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эгина, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эгина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€200,000
в месяц
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