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Квартиры с видом на море в Эгине, Греция

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Квартира 3 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 3 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$255,756
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Агентство
Grekodom Development
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