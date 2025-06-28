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Отели в Адамасе, Греция

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1 объект найдено
Отель 825 м² в Адамас, Греция
Отель 825 м²
Адамас, Греция
Число комнат 1
Площадь 825 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 825 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великолепный вид на…
$3,78 млн
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