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Виллы с видом на горы в периферийной единице Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
16
Municipal Unit of Diakopto
8
Municipality of Patras
8
Municipality of West Achaea
6
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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Число комнат 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
$759,934
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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