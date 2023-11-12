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Виллы в периферийная единица Ахайя, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Egira, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Egira, Греция
Комнаты 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
€680,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€2,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platani, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platani, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€380,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€290,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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