Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферийная единица Ахайя

Земельные участки в периферийная единица Ахайя, Греция

21 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Диакоптон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€100,000
Земельные участки в Municipality of Aigialeia, Греция
Земельные участки
Municipality of Aigialeia, Греция
Площадь 1 800 м²
Ref: 1139 - For sale Aigiou land total area 1800 sq.m. Price: 108.000 € George Kostakis You…
€108,000
Земельные участки 1 комната в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок находится в …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€4,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
€440,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,35 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в румынский, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 519 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Нифорайка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1508 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
€1,45 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Като Ахайа области Ахайя на Пелопоннесе. Поскольку поселок наход…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€65,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок расположен…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каминиа, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каминиа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7445 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земель…
€55,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Перистера, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Перистера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€200,000
Realting.com
Перейти