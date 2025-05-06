Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ахайя
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в периферийной единице Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
16
Municipal Unit of Diakopto
9
Municipality of Patras
6
Municipal Unit of Paralia
3
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Коттедж 12 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Temeni, Греция
Коттедж 3 комнаты
Temeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Rodia, Греция
Коттедж 5 комнат
Rodia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$257,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Platanos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Platanos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$500,997
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of West Achaea, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$448,810
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Platani, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Patras, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Patras, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Алисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Алисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$307,326
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Chrysanthi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Chrysanthi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$172,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийной единице Ахайя, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти