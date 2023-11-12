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Коттеджи в периферийная единица Ахайя, Греция

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24 объекта найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€170,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Elaionas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€275,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings в банк, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings
банк, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в obryokampos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
obryokampos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Загородный дом находится на территории Западого Пелопонесса, в небольшом приморском поселке …
€110,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Temeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€372,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Нифорайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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