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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ахайя, Греция

Патры
7
Municipal Unit of Patras
3
9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
€85,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
€90,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное здание площадью 390 кв.м в Патре. На первом этаже находится 3 гаража и…
€195,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 351 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
€400,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Нифорайка, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 768 м²
Количество этажей 1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнес - кафе ресторан бар, расположенный недалеко от города Патра, …
€600,000
Отель 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
€1,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное квартирное здание, площадью в 625 кв.м. в городе Патра, …
€800,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ахайя

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