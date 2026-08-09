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Квартиры в периферийной единице Ахайя, Греция

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Municipality of Aigialeia
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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Квартира 2 спальни в Rododafni, Греция
Квартира 2 спальни
Rododafni, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
$188,913
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
$200,720
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$94,457
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Patras, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
$82,650
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Типы недвижимости в периферийной единице Ахайя

однокомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ахайя, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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