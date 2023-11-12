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Квартиры в периферийная единица Ахайя, Греция

двухкомнатные
7
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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