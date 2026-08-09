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Жилье в периферийной единице Ахайя, Греция

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Municipality of Patras
9
Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Kalavryta
5
Municipality of Kalavryta
5
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27 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Erymanthos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Erymanthos, Греция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$554,933
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$271,563
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$755,654
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$194,817
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Вилла в Egira, Греция
Вилла
Egira, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$776,944
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Коттедж 2 спальни в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
$291,341
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Коттедж 5 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 352 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,78 млн
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 450 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$566,740
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Квартира 2 спальни в Rododafni, Греция
Квартира 2 спальни
Rododafni, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
$188,913
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Коттедж 5 спален в Акрата, Греция
Коттедж 5 спален
Акрата, Греция
Количество спален 5
Площадь 272 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$661,197
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Коттедж 2 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$118,071
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Коттедж 6 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$531,319
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Таунхаус в Валими, Греция
Таунхаус
Валими, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$188,913
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Коттедж 5 спален в Дросатон, Греция
Коттедж 5 спален
Дросатон, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$236,142
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$472,283
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Квартира 2 спальни в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
$200,720
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$224,335
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 191 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть солн…
$531,319
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$94,457
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$767,461
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Коттедж 3 спальни в Акрата, Греция
Коттедж 3 спальни
Акрата, Греция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$187,733
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Коттедж 3 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$439,224
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Коттедж 4 спальни в Egira, Греция
Коттедж 4 спальни
Egira, Греция
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$566,740
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$141,685
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Квартира 1 спальня в Municipality of Patras, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
$82,650
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Типы недвижимости в периферийной единице Ахайя

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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