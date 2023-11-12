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  4. периферийная единица Ахайя

Жильё в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of Aigialeia
22
Патры
16
Municipal Unit of Diakopto
13
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of West Achaea
4
Municipal Unit of Dymi
4
Municipal Unit of Paralia
4
Эйон
4
47 объектов найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Egira, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Egira, Греция
Комнаты 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
€680,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€550,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Андрион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€380,000
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€2,20 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ахайя

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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