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Квартиры-студии в 5-я муниципальная община Афин, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
€105,000

Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция

недорогая
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