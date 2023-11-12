Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. 5-я муниципальная община Афин

Земельные участки в 5-я муниципальная община Афин, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
Площадь 620 м²
Код недвижимости. 1287 - Участок Перистери ПРОДАЕТСЯ. Размер: 620 кв.м, Цена 620.000 € Джорд…
€620,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2768 кв.м. в Афинах. Участок находится напротив стадиона ОАКА
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
€600,000
Realting.com
Перейти