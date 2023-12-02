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Коттеджи в 5-я муниципальная община Афин, Греция

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 6 спален с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€535,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 62 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€75,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
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