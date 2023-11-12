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Коммерческая недвижимость в 5-я муниципальная община Афин, Греция

4 объекта найдено
Офис 1 спальня в Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Ref: 163 - Офис Galatsi Продается 1 Площадь, 2 туалета, площадь 110 кв.м, 1-й этаж, Год пост…
€115,000
Коммерческая в Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
Thist - двухэтажная выставка - конференц-центр, в Метаморфозе, Северные Афины, рядом с просп…
€17,80 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 180 кв.м. Помещение расположено в …
€295,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Магазин расположен в районе Педион ту Ареос
€245,000
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