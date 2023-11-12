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Квартиры в 5-я муниципальная община Афин, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
€400,200
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows
Афины, Греция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
€240,548
Квартира 3 спальни с террасой, с видом на город, с кухней в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция Предлагаются апартаменты…
€480,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€440,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
€105,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 530 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€350,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Код недвижимости: 1488 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, на фасаде Квартира общей площадью 106 кв.м, на…
€295,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Property Code: 1409 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Side to side Apartment of total surfa…
€100,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Property Code: 1232 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surf…
€220,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Code: 1163 - Heraklion FOR SALE Maisonette with total surface of 180 sq.m. 2 levels. It cons…
€200,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Nea Ionia FOR SALE Apartment 1 Bedroom(s)1 Livingroom(s)1 Kitchen(s)1 Bathroom(s) Size: 69 m…
€45,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€185,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€130,000

Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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