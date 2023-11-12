ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
5-я муниципальная община Афин
Жильё в 5-я муниципальная община Афин, Греция
квартиры
13
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Афины, Греция
4
92 м²
5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
€400,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows
Афины, Греция
2
61 м²
6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
€240,548
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Афины, Греция
4
144 м²
8
Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция Предлагаются апартаменты…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
3
1
133 м²
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000
1
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
1
150 м²
1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€440,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Афины, Греция
1
1
60 м²
Квартира с большой терассой в Lofos Skorze, Греции — чего можно еще хотеть? Большая терасса …
€110,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
1
1
38 м²
For Sale -- Residential Studio -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
1
530 м²
4
Продается квартира площадью 530 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
3
1
106 м²
Код недвижимости: 1488 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, на фасаде Квартира общей площадью 106 кв.м, на…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni
Афины, Греция
1
1
57 м²
Property Code: 1409 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Side to side Apartment of total surfa…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
1
90 м²
Property Code: 1232 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surf…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
2
180 м²
Code: 1163 - Heraklion FOR SALE Maisonette with total surface of 180 sq.m. 2 levels. It cons…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni
Афины, Греция
1
1
69 м²
Nea Ionia FOR SALE Apartment 1 Bedroom(s)1 Livingroom(s)1 Kitchen(s)1 Bathroom(s) Size: 69 m…
€45,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
2
79 м²
6/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
3
1
85 м²
1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€130,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в 5-я муниципальная община Афин, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL