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Таунхаусы в 1-я муниципальная община Афин, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€850,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€480,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в 1-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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