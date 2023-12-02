Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. 1-я муниципальная община Афин
  5. Коттеджи

Коттеджи в 1-я муниципальная община Афин, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€260,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€230,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в 1-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти