Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. 1-я муниципальная община Афин

Коммерческая недвижимость в 1-я муниципальная община Афин, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажное здание в южной части Афин, в районе Аргируполи. На цокольном этаже …
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти