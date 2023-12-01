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Квартиры в 1-я муниципальная община Афин, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€173,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в 1-я муниципальная община Афин, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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