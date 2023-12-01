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Дома в Weija, Гана

2 объекта найдено
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€348,571
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Bortianor, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Bortianor, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …
€256,842
в месяц
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