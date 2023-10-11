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Дома с бассейном в Sakumono, Гана

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
€2,829
Realting.com
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