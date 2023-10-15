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Жильё с бассейном в Prampram, Гана

1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Prampram, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
€48,419
Realting.com
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