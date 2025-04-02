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Дома с садом в Oyarifa, Гана

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
$45,000
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Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
$95,000
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Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
$55,000
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