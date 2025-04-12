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Жильё в Ningo Prampram District, Гана

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Prampram, Гана
Дом 2 спальни
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
$50,900
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Дом 4 спальни в Ningo Prampram District, Гана
Дом 4 спальни
Ningo Prampram District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$160,000
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Параметры недвижимости в Ningo Prampram District, Гана

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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