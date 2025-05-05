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Жильё в Kwadaso Municipal District, Гана

1 объект найдено
Дом 6 спален в Kwadaso Municipal District, Гана
Дом 6 спален
Kwadaso Municipal District, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI005Этот дом представляет собой красивый дом с спальней 6 с персоналом в …
$300,000
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Параметры недвижимости в Kwadaso Municipal District, Гана

с садом
Недорогая
Элитная
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